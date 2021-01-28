28 января 2021, 13:33

В пятницу, 29 января, группировка «ДНР» на день возобновит работу КПВВ «Еленовка» под Донецком. Об этом сообщает «штаб ДНР по предупреждению коронавируса».

Пересечь линию разграничения можно будет с 9:00 до 16:30 по местному времени (8:00 — 15:30 по Киеву).

Для выезда с подконтрольной «ДНР» территории необходимо иметь регистрацию (прописку) на подконтрольной Украине территории.

Для въезда в сторону Донецка нужно заранее получить разрешение «межведомственного штаба ДНР». Кроме того, придется заполнить бланк-согласие на проведение обследования в стационаре больницы.

Либо, при желании, можно сдать экспресс-тест на COVID-19 стоимостью 1750 рублей (650 гривен). В случае отрицательного результата, нужно дать согласие на самоизоляцию дома. Если тест окажется положительным, человек направляется в больничный стационар для проведения дальнейшего обследования.

Люди, которые направляются на подконтрольную Украине территорию, должны иметь мобильное приложение «Вдома» для прохождения самоизоляции. Если возможности установить приложение нет, то человека отправят на обсервацию в медучреждение.