На КПВВ в Станице 15 человек экстренно оформили электронные пропуска

28 января 2021, 15:40

На контрольном пункте въезда-выезда «Станица Луганская» за день 27 января 15 человек обратились к координационной группе, чтобы оформить экстренные электронные пропуска, передает «Вільне радіо».

Причины обращений были разными: оформление паспортов нового образца, едут по уходу за больными родственниками или на похороны.

3 человека оформили такие документы экстренно – в течение дня.

КПВВ «Станица Луганская» работает в штатном режиме – с 08:00 до 16:00. По такому графику этот пункт пропуска работает ежедневно.