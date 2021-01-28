ВОЗ: В Европе еще рано ослаблять карантин

28 января 2021, 18:00

Из-за высокого темпа распространения коронавируса в Европе еще рано ослаблять ограничительные меры, которые были введены для сдерживания COVID-19.

Об этом на брифинге заявил директор Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ганс Клюге, пишет Укринформ.

«Темпы распространения (коронавируса - ред.) в Европе являются достаточно большими, и это влияет на системы здравоохранения. Именно поэтому, еще рано ослаблять (ограничительные меры - ред.)», - сказал он.

По словам Клюге, в регионах, где вирус уже спровоцировал крупные вспышки заболевания коронавирусом, могут повторно столкнуться с COVID-вспышкой.

«Более 700 тысяч европейцев умерли вследствие вируса, который сильно ударил по экономике, ментальном здоровье, образовании и по частным и профессиональных отношениях», - добавил он.

Клюге отметил, что приоритетом ВОЗ остается расторжения цепи передачи коронавируса.