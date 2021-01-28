Начальник Управления полиции охраны Александр Врадий во время встречи с журналистами Луганщины рассказал о новейших технологиях и возможностях полиции охраны по предоставлению услуг по охране как государственных, так и частных объектов
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28 января 2021, 16:04
В полиции охраны рассказали о новых услугах на Луганщине
Начальник Управления полиции охраны Александр Врадий во время встречи с журналистами Луганщины рассказал о новейших технологиях и возможностях полиции охраны по предоставлению услуг по охране как государственных, так и частных объектов
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