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Общественное мнение
Общество / Региональные
28 января 2021, 16:04

В полиции охраны рассказали о новых услугах на Луганщине

Начальник Управления полиции охраны Александр Врадий во время встречи с журналистами Луганщины рассказал о новейших технологиях и возможностях полиции охраны по предоставлению услуг по охране как государственных, так и частных объектов

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