Підтримка платників податків у період дії обмежувальних протиепідемічних заходів шляхом прощення фінансових санкцій

28 января 2021, 13:00

У Головному управлінні ДПС у Луганській області зазначають, що 10 грудня 2020 року набрав чинності Закон України від 04 грудня 2020 року № 1072-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо соціальної підтримки платників податків на період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-CoV-2» (далі – Закон №1072).

Цим Законом підрозділ 10 розділу ХХ Податкового кодексу України (далі - ПКУ) було доповнено п. 23 та визначено, що у разі погашення у повному обсязі грошовими коштами протягом шести місяців з дня набрання чинності Закону № 1072 суми податкового боргу (без штрафних санкцій, пені, крім несплачених процентів за користування розстроченням/відстроченням), що виник станом на 1 листопада 2020 року, та за умови сплати поточних податкових зобов’язань у повному обсязі, штрафні санкції і пеня що залишилися несплаченими на дату повної сплати такого боргу підлягають списанню, у порядку, визначеному для списання безнадійного податкового боргу, за заявою платника податків.

Положення цього пункту не застосовується щодо:

- великих платників податків, що відповідають критеріям, визначеним підпунктом 14.1.24 ПКУ;

- осіб, на яких поширюються судові процедури, визначені Кодексом України з питань банкрутства;

- осіб, відносно яких наявні судові рішення, що набрали законної сили, якими розстрочено (відстрочено) стягнення податкового боргу;

- банків, на які поширюються норми Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб»;

- осіб, які мають податковий борг з митних платежів;

- осіб, які мають заборгованість зі сплати санкцій за порушення законодавства у сфері зовнішньоекономічної діяльності та пені.

Штрафні санкції і пеня, що підлягають, застосуванню та нарахуванню зі сплатою такого податкового боргу, не підлягають застосуванню та нарахуванню, а нараховані підлягають коригуванню до нульових показників.

Платники податків, які виявили бажання скористуватися можливістю списання податкового боргу з штрафних санкцій та пені за умови сплати податкового боргу за основним платежем, мають подати до органу ДПС за місцем обліку такого податкового боргу заяву про наміри скористатись положеннями пункту 23 підрозділу 10 розділу ХХ Податкового кодексу України у довільній формі.

У такій заяві обов’язково зазначається сума податкового боргу, яку платник планує погасити протягом шести місяців з дня набрання чинності Законом № 1072 (без штрафних санкцій, пені, крім несплачених процентів за користування розстроченням/відстроченням), що виник станом на 01.11.2020, а також зобов’язання щодо сплати протягом цього періоду поточних грошових зобов`язань у повному обсязі.

У разі забезпечення повної сплати податкового боргу з основного платежу у визначений пунктом 23 підрозділу 10 розділу ХХ Податкового кодексу України строк, штрафні санкції не застосовуються, а пеня – не нараховується.

Якщо платником податків не сплачено суми податкового боргу з основного платежу або сплачено частково (з порушенням строків, визначених пунктом 23 Закону № 1072), штрафні санкції і пеня, будуть нараховані відповідно до вимог ПКУ.