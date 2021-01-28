В суде пояснили отмену нового правописания

29 января 2021, 09:06

В Окружном административном суде Киева заявили, что при введении нового правописания Кабинет министров действовал вне своей компетенции и с нарушением законодательства, сообщает пресс-служба суда.

«В ходе рассмотрения дела судом было установлено, что Кабинет министров Украины при принятии указанного постановления действовал за пределами своей компетенции и с нарушением законодательства, регулирующего порядок принятия нормативно-правовых актов. Учитывая это, суд признал противоправным и недействительным постановление Кабмина №437 от 22 мая 2019 года «Вопросы украинского правописания», - говорится в сообщении