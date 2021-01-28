Степанов: никто российскую вакцину в Украине регистрировать не будет

29 января 2021, 13:10

Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» не будет зарегистрирована в Украине, заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

«Одна политическая сила устроила какую-то истерию по поводу регистрации российской вакцины. Сразу могу сказать, что никто российскую вакцину в стране регистрировать не будет», — сказал он на брифинге в пятницу.

По всей видимости он имел в виду «Оппозиционную платформу — За жизнь», которая выступает за использование российского препарата.

Также глава Минздрава призвал не слушать заявления «другой политической силы» относительно срыва кампании по вакцинации от ковида.

«Хочу вам сказать, что все это просто очередной хайп. Я еще раз подчеркиваю: вакцинация в стране начнется вовремя. Как мы говорили еще в сентябре прошлого года, что начнем вакцинацию в феврале 2021-го, так и будет», — подчеркнул Степанов.

В этом случае он, по всей видимости, имел в виду «Европейскую солидарность», которая активно обвиняет власть в срыве вакцинации.