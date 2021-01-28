Присоединяйтесь к нам: Facebook Twitter YouTube
Выбор по дате
Персона
Цитата дня
"Есть разные силы: Украина, Россия, Европа, США и я не знаю, куда отнести боевиков. Игнорировать их совсем невозможно. Нужно их как-то учитывать, потому что они будут всегда оказывать сопротивление"
Первый президент Леонид Кравчук
Общественное мнение
Общество
29 января 2021, 14:32

В ЕС одобрили COVID-вакцину от AstraZeneca

Европейское агентство лекарственных препаратов одобрило допуск к применению в странах ЕС вакцины британско-шведской компании AstraZeneca, сообщает DW.

Окончательное решение должна принять Еврокомиссия.

Эксперты считают, что эта вакцина дешевле, чем вакцины от Pfizer и BioNTech и Moderna. Также она имеет более простые условия хранения.

В то же время постоянная комиссия по вакцинации при немецком Институте Роберта Коха заявила, что вакцину AstraZeneca стоит использовать только среди людей в возрасте от 18 до 64 лет.

Ранее вакцину от коронавируса AstraZeneca одобрили для использования Великобритания и Индия.

+Поделиться:
PrintВерсия для печатиErrorСообщить об ошибке
Счетчики:
Наши партнеры: