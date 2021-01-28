Президент ввел в действие решение СНБО о новых санкциях

29 января 2021, 09:38

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о введении новых персональных санкций.

Соответствующий указ №29/2021 от 28 января обнародован на сайте главы государства.

«Министерству иностранных дел Украины проинформировать компетентные органы Европейского Союза, Соединенных Штатов Америки и других государств о введении санкций и поставить перед ними вопрос о применении аналогичных ограничительных мер», - говорится в решении Совета нацбезопасности.

Контроль за выполнением решения СНБО, введенного в действие этим указом, возложен на Секретаря СНБО Украины Алексея Данилова. Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Стоит отметить, что перечень не обнародовали, а одно решение СНБО засекречено.