В конце 2020 года в Украине вернули предоставления родителям при рождении ребенка единовременного пособия "пакет малыша". Согласно закону, "пакет малыша" - это государственная единовременная натуральная помощь.
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29 января 2021, 17:20
Получат ли "пакет малыша" родители новорожденных на Луганщине
В конце 2020 года в Украине вернули предоставления родителям при рождении ребенка единовременного пособия "пакет малыша". Согласно закону, "пакет малыша" - это государственная единовременная натуральная помощь.
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