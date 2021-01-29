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Общественное мнение
Культура / Региональные
29 января 2021, 17:20

Получат ли "пакет малыша" родители новорожденных на Луганщине

В конце 2020 года в Украине вернули предоставления родителям при рождении ребенка единовременного пособия "пакет малыша". Согласно закону, "пакет малыша" - это государственная единовременная натуральная помощь.

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