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Общественное мнение
Власть
29 января 2021, 12:08

Минздрав в 10 раз повысил нормы излучения вышек мобильной связи

Министерство здравоохранения выдало приказ о повышении предельных норм электромагнитного излучения для радиотехнического оборудования телекоммуникационных операторов, что позволит ускорить процесс развертывания в Украине высокоскоростного мобильного интернета, сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации

Так, предельные нормы электромагнитного излучения для диапазонов очень высоких, ультравысоких, сверхвысоких частот увеличены в 10 раз - до 100 микроватт/квадратный сантиметр с 10 микроватт/квадратный сантиметр.

Повышенные нормы также позволят: увеличить мощность и радиус действия существующих мобильных станций, улучшить уровень сигнала на территории, где уже есть покрытие, а также добавить на существующих локациях новые диапазоны, что повысит качество связи и позволит применять новые технологии.

Замминистра цифровой трансформации Александр Шелест сообщил, что принятые нормы все еще далеки от тех, что есть в большинстве стран Европы или Америки.

«Надеюсь, что за три года мы сможем гармонизировать правила игры с развитыми странами», - подчеркнул он.

В министерстве подчеркнули, что излучение базовых станций является безопасным для здоровья.

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