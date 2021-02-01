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Общественное мнение
Происшествия
02 февраля 2021, 14:31

На Николаевщине горит «Эпицентр К»

2 февраля в 12:57 на линию 101 поступила информация о пожаре торгового центра «Эпицентр К» на ул. Федора Достоевского в Первомайске.

Над тушением пожара работают два отделения 23 государственной пожарно-спасательной части, местная пожарная охрана «Подгороднее», сообщила ГосЧС.

На место также направлена пожарная команда ОДО «Первомайскдизельмаш», по одному отделению с 6 ДПРЧ (Вознесенский район) и 25 (Южноукраинск). Ориентировочная площадь и причина устанавливается.

Проведена эвакуация персонала и посетителей. По предварительным данным, никто не пострадал.

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