На Николаевщине горит «Эпицентр К»

02 февраля 2021, 14:31

2 февраля в 12:57 на линию 101 поступила информация о пожаре торгового центра «Эпицентр К» на ул. Федора Достоевского в Первомайске.

Над тушением пожара работают два отделения 23 государственной пожарно-спасательной части, местная пожарная охрана «Подгороднее», сообщила ГосЧС.

На место также направлена пожарная команда ОДО «Первомайскдизельмаш», по одному отделению с 6 ДПРЧ (Вознесенский район) и 25 (Южноукраинск). Ориентировочная площадь и причина устанавливается.

Проведена эвакуация персонала и посетителей. По предварительным данным, никто не пострадал.