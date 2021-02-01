В Запорожье маршрутка врезалась в столб, пострадали 14 человек

02 февраля 2021, 11:04

В Запорожье маршрутка врезалась в электроопору, в результате чего были травмированы 14 человек, сообщает пресс-служба Укртрансбезопасности.

Вечером 1 февраля водитель маршрутного автобуса осуществлял перевозку 15 пассажиров по городскому маршруту №81, не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и допустил наезд на электроопору.

Семеро пассажиров получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в больницу.

По состоянию на шесть часов утра 2 февраля, еще семь человек обратились за помощью медиков.