Присоединяйтесь к нам: Facebook Twitter YouTube
Выбор по дате
Персона
Цитата дня
"Есть разные силы: Украина, Россия, Европа, США и я не знаю, куда отнести боевиков. Игнорировать их совсем невозможно. Нужно их как-то учитывать, потому что они будут всегда оказывать сопротивление"
Первый президент Леонид Кравчук
Общественное мнение
Политика
02 февраля 2021, 11:48

Украина ввела санкции против Никарагуа

Украина ввела санкции против Никарагуа. Верховная рада одобрила проект постановления №4689, которое президент Владимир Зеленский вчера внес в парламент.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания ВР.

"За" проголосовали 322 нардепа.

Президент просил парламент утвердить решение Совета национальной безопасности и обороны от 1 февраля 2021 года "О применении секторальных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) к республике Никарагуа".

Отметим, введение санкций против Никарагуа обусловлено назначением "почетного консула" в аннексированном Россией Крыму. В прошлом году посол Никарагуа в РФ без согласования с Украиной посетила Крым для вручения так называемому "почетному консулу Никарагуа в РФ с резиденцией в Симферополе" Олегу Белавенцеву консульского патента.

Напомним, в начале октября Кабинет министров решил ввести санкции против Никарагуа из-за назначения так называемого "почетного консула" в оккупированном РФ Крыму.

+Поделиться:
PrintВерсия для печатиErrorСообщить об ошибке
Счетчики:
Наши партнеры: