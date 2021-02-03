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Общественное мнение
Политика / Региональные
03 февраля 2021, 14:00

У Путина подтвердили поставки вакцины от COVID на оккупированный Донбасс

Российская Федерация будет поставлять свою вакцину от COVID на оккупированный Донбасса. Сроки поставок не называют, однако в отдельных районах Донецкой и Луганской областей уже начали вакцинацию.

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает "РИА Новости".

"Я насколько понимаю, туда тоже будут поставки. Я не знаю точно, когда, наверное, лучше это просить в правительстве. Но, безусловно, там люди тоже нуждаются в вакцине, и если не мы, то никто ее туда не поставит", - отметил Песков.

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