У Путина подтвердили поставки вакцины от COVID на оккупированный Донбасс

03 февраля 2021, 14:00

Российская Федерация будет поставлять свою вакцину от COVID на оккупированный Донбасса. Сроки поставок не называют, однако в отдельных районах Донецкой и Луганской областей уже начали вакцинацию.

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает "РИА Новости".

"Я насколько понимаю, туда тоже будут поставки. Я не знаю точно, когда, наверное, лучше это просить в правительстве. Но, безусловно, там люди тоже нуждаются в вакцине, и если не мы, то никто ее туда не поставит", - отметил Песков.