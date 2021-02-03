Украина ввела санкции против двух авиакомпаний за полеты в оккупированный Крым

03 февраля 2021, 15:00

К молдавской авиакомпании JET4U S.R.L. и португальской JET4U LDA применены санкции за совершение полетов в Российскую Федерацию и на временно оккупированные территории Украины с нарушением действующего законодательства.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Отмечается, что на основании выявленных нарушений Служба безопасности рекомендовала СНБО применить к указанным компаниям такие санкции как: приостановление исполнения финансовых и экономических обязательств, полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины, блокирование активов.

Санкции должны действовать до окончания срока оккупации Крыма или до вступления в законную силу решения Европейского суда по правам человека по иску Украины к России о возмещении убытков в связи с аннексией полуострова.