Двое судей КСУ хотят взыскать с государства 1,3 миллиона

03 февраля 2021, 16:40

Судьи Конституционного суда Михаил Литвинов и Александр Касминин обратились в Окружной административный суд города Киева по поводу взыскания с государства зарплаты, не полученной за время карантина.

Об этом на брифинге в парламенте заявил представитель Президента в Конституционном суде Федор Вениславский, пишет Укринформ

По его словам, «сумма иска составляет миллион триста тысяч с копейками».

«То есть тех 4,5 миллиона гривен, которые судья получает в течение года, недостаточно, и они решили на основании собственного решения от 28 августа 2020 года взыскать с государства несколько миллионов гривен».

Как сообщалось, 28 августа 2020 года Конституционный суд признал неконституционными отдельные положения постановления о введении карантина и изменениях в бюджет на 2020 год.

В частности, КС признал неконституционными изменения в закон «О Государственном бюджете Украины на 2020 год» относительно установления предельного размера заработной платы, денежного обеспечения работников, служебных и должностных лиц бюджетных учреждений (включая органы государственной власти и другие государственные органы, органы местного самоуправления) без определения четких временных сроков и в строгом соответствии с Конституцией и законами Украины.

Решение подписала Большая палата Конституционного Суда Украины в составе 15 судей.