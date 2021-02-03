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"Есть разные силы: Украина, Россия, Европа, США и я не знаю, куда отнести боевиков. Игнорировать их совсем невозможно. Нужно их как-то учитывать, потому что они будут всегда оказывать сопротивление"
Первый президент Леонид Кравчук
Общественное мнение
Власть / Региональные
03 февраля 2021, 17:00

В Украине планируют усовершенствовать осуществление габаритно-весового контроля транспортных средств

В Украине планируют усовершенствовать осуществление габаритно-весового контроля транспортных средств. Соответствующий законопрект в первом чтении поддержали народные избранники. Подробнее - далее в материале наших киевских корреспондентов.

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