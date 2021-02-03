В Украине планируют усовершенствовать осуществление габаритно-весового контроля транспортных средств. Соответствующий законопрект в первом чтении поддержали народные избранники. Подробнее - далее в материале наших киевских корреспондентов.
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03 февраля 2021, 17:00
В Украине планируют усовершенствовать осуществление габаритно-весового контроля транспортных средств
В Украине планируют усовершенствовать осуществление габаритно-весового контроля транспортных средств. Соответствующий законопрект в первом чтении поддержали народные избранники. Подробнее - далее в материале наших киевских корреспондентов.
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