03 февраля 2021, 17:38

В Украине хотят перезапустить работу индустриальных парков. Кабинет министров поддержал в ходе своего заседания соответствующий законопроект.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.

"Правительство предлагает перезапустить работу индустриальных парков в Украине, чтобы они эффективно заработали. Мы одобрили законопроект, который предлагает законодательно урегулировать вопрос, когда индустриальные парки могут получить поддержку из местных бюджетов, от Государственного фонда регионального развития или в рамках целевой субвенции", - отметил глава правительства.

Он отметил, что проблемой для индустриальных парков всегда было подключение к инженерным сетям, в частности к электрическим сетям. Закон определяет условия, по которым индустриальные парки будут безвозмездно подключать к соответствующей инфраструктуре.

"Развитие индустриальных парков даст возможность создавать тысячи новых рабочих мест, будет способствовать развитию нашей промышленности и привлечению дополнительных иностранных инвестиций", - заверил Шмыгаль.