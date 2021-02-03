Зеленский: Украина поддерживает свободу слова, а не пропаганду

03 февраля 2021, 11:40

Украина решительно поддерживает свободу слова, а не пропаганду, финансируемую страной-агрессором, заявил президент Владимир Зеленский.

«Санкции – сложное решение. Украина решительно поддерживает свободу слова. Не пропаганду, финансируемую страной-агрессором, которая подрывает Украину на пути к ЕС и евроатлантической интеграции. Борьба за независимость – это борьба в информационной войне за правду и европейские ценности», - говорится в Twitter Зеленского.

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против народного депутата из фракции ОПЗЖ Тараса Козака, а также восьми компаний, которые являются учредителями телеканалов 112, ZIK и NewsOne.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отметил, что речь идет о каналах, которые «весьма активно и часто открыто используют как инструменты чужой иностранной пропаганды в Украине».

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков воздержался при голосовании, считая, что санкции по отношению к каналам - это плохо.