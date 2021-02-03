Стало известно имя погибшего на Донбассе военного. Его убил снайпер

03 февраля 2021, 13:36

Накануне от пули снайпера боевиков на Донбассе погиб военнослужащий из Николаевской области Дмитрий Власенко. Смертельное ранение он получил возле деревни Шумы.

Об этом сообщил "503 Отдельный батальон морской пехоты".

Погибший военный имел звание старшего матроса. Он проходил службу в батальоне морской пехоты более трех лет, однако 2 февраля получил ранение несовместимое с жизнью.

"Побратимы и медики воину предоставили всю необходимую помощь, однако уже через час врачи констатировали смерть", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Дмитрию Власенко было 38 лет. В Николаевской области у него остались родители.