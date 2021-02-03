Присоединяйтесь к нам: Facebook Twitter YouTube
Выбор по дате
Персона
Цитата дня
"Есть разные силы: Украина, Россия, Европа, США и я не знаю, куда отнести боевиков. Игнорировать их совсем невозможно. Нужно их как-то учитывать, потому что они будут всегда оказывать сопротивление"
Первый президент Леонид Кравчук
Общественное мнение
Происшествия / Региональные
03 февраля 2021, 13:36

Стало известно имя погибшего на Донбассе военного. Его убил снайпер

Накануне от пули снайпера боевиков на Донбассе погиб военнослужащий из Николаевской области Дмитрий Власенко. Смертельное ранение он получил возле деревни Шумы.

Об этом сообщил "503 Отдельный батальон морской пехоты".

Погибший военный имел звание старшего матроса. Он проходил службу в батальоне морской пехоты более трех лет, однако 2 февраля получил ранение несовместимое с жизнью.

"Побратимы и медики воину предоставили всю необходимую помощь, однако уже через час врачи констатировали смерть", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Дмитрию Власенко было 38 лет. В Николаевской области у него остались родители.

+Поделиться:
PrintВерсия для печатиErrorСообщить об ошибке
Счетчики:
Наши партнеры: