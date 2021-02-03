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Общественное мнение
Власть
04 февраля 2021, 13:57

В Кабмине оценили возможность введения паспортов вакцинации в Украине

Правительство Украины может ввести в стране паспорта вакцинации. Это возможно в случае соответствующей рекомендации от Всемирной организации здравоохранения.

Об этом в интервью "ТСН" заявила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

По ее словам, Украина является частью международного сообщества, и не будет вести политику самоизоляции.

"Если мы говорим, что будут рекомендации международных организаций, которые будут способствовать улучшению экономики Украины, контактам между людьми, мы обязательно будем их придерживаться", - отметила Стефанишина.

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