04 февраля 2021, 13:57 В Кабмине оценили возможность введения паспортов вакцинации в Украине Правительство Украины может ввести в стране паспорта вакцинации. Это возможно в случае соответствующей рекомендации от Всемирной организации здравоохранения. Об этом в интервью "ТСН" заявила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина. По ее словам, Украина является частью международного сообщества, и не будет вести политику самоизоляции. "Если мы говорим, что будут рекомендации международных организаций, которые будут способствовать улучшению экономики Украины, контактам между людьми, мы обязательно будем их придерживаться", - отметила Стефанишина. Твитнуть Загрузка... Загрузка...