В Кабмине оценили возможность введения паспортов вакцинации в Украине

Правительство Украины может ввести в стране паспорта вакцинации. Это возможно в случае соответствующей рекомендации от Всемирной организации здравоохранения.
Об этом в интервью "ТСН" заявила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.
По ее словам, Украина является частью международного сообщества, и не будет вести политику самоизоляции.
"Если мы говорим, что будут рекомендации международных организаций, которые будут способствовать улучшению экономики Украины, контактам между людьми, мы обязательно будем их придерживаться", - отметила Стефанишина.