Рубан о карантине в Украине: усиленные меры будут до весны 2022

04 февраля 2021, 14:41

Что касается карантина в Украине, то усиленные противоэпидемические меры сохранятся до весны 2022 года. Но на сегодня нет оснований для того, чтобы их ужесточить.

Об этом в эфире "Украина 24" рассказал начальник управления Госпотребслужбы в Киеве Олег Рубан.

По его словам, на сегодня нет предпосылок, чтобы ужесточать карантин, поскольку за счет локдауна заболеваемость резко упала. Однако усиленные меры сохранятся и на сезон 2021-2022 годов.

"Я не говорю о карантине, поскольку это законодательное определение, но эти меры будут до весны 2022 года", - добавил Рубан.