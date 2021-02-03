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Общественное мнение
Власть
04 февраля 2021, 14:54

Кабмин изменил порядок предоставления помощи по частичной безработице

Вчера, 3 февраля, Кабинет министров Украины утвердил новый Порядок предоставления помощи по частичной безработице и расширил круг Предприятий - участников государственной программы, сообщает пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

«Программа направлена на поддержку как бизнеса, так и граждан. Сегодняшнее решение правительства увеличивает количество предприятий и работников, которые смогут получить государственные выплаты. Кроме того, предусматривается сокращение перечня необходимых для получения помощи документов и упрощение процедуры. Эта помощь позволит людям сохранить работу, а бизнесу чувствовать себя более уверенно в будущем и восстановиться после вынужденного простоя», - заявил министра экономики Игоря Петрашко.

Отмечается, что теперь программой по частичной безработице могут воспользоваться все предприятия производственной сферы при наличии одного из трех оснований: если остановка производства продолжается не менее 3 месяцев и не превышает 6 месяцев, охватывает не менее 20% численности работников, у которых сокращение рабочего времени составляет 30% и более; если остановка производства является вынужденной; если остановка производства происходит из-за карантинных ограничений, установленных правительством Украины.

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