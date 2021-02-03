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Общественное мнение
Власть
04 февраля 2021, 10:47

Зеленский отреагировал на пожар в COVID-больнице Запорожья

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на пожар, который произошел в запорожской инфекционной больнице, где лечат пациентов с COVID-19. Он выразил соболезнования родственникам и близким погибших.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

"Самое страшное, что эта трагедия произошла в больнице, в месте, где людям дарят здоровье. Теперь же трое пациентов и молодая врач там погибли. Есть пострадавшие. Мои искренние соболезнования. Государство будет исправлять эту ситуацию, чтобы предотвратить подобное в будущем", - заявил Зеленский.

В Офисе президента отметили, что в Запорожье вылетели министр здравоохранения Максим Степанов и первый заместитель председателя ГСЧС Олег Мельчуцький. Причины пожара выясняются.

Напомним, сегодня ночью произошел пожар в одной из палат реанимационного отделения инфекционной больницы Запорожья. В результате пожара погибли четыре человека - врач и трое пациентов, которые находились на аппаратах искусственной вентиляции легких.

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