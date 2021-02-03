04 февраля 2021, 11:40

В среду, 3 февраля, вооруженные формирования Российской Федерации два раза обстреляли украинские позиции на Донбассе. Однако ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.

Об этом сообщает пресс-центр командования ООС.

На подавляющем большинстве участков ответственности частей и подразделений в районе проведения операции Объединенных сил наблюдалась тишина. Только в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" были зафиксированы два нарушения режима прекращения огня. Боевых потерь среди украинских защитников не было.

В частности, недалеко от Гнутово противник открывал огонь в сторону украинских позиций из автоматического станкового гранатомета. Также вблизи Водяного на Приазовье зафиксировано несколько выстрелов из подствольного гранатомета.

С начала текущих суток, 4 февраля, нарушений режима прекращения огня не зафиксировали.