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Общественное мнение
Общество
04 февраля 2021, 13:13

Завтра в Запорожской области объявлен день траура

В Запорожской области 5 февраля объявлено днем траура по четверым погибшим в результате пожара в областной инфекционной больнице, сообщает пресс-служба Запорожской облгосадминистрации.

«Распоряжением председателя ОГА Александра Старуха 5 февраля в области объявлено днем траура в память о трех пациентах и враче, которые трагически погибли при пожаре в областной инфекционной больнице», - говорится в сообщении.

Отмечается, что на территории области будут приспущены Государственные флаги Украины на зданиях органов власти, местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций, отменены все развлекательные мероприятия, внесены изменения в программы теле- и радиовещания..

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