Завтра в Запорожской области объявлен день траура

04 февраля 2021, 13:13

В Запорожской области 5 февраля объявлено днем траура по четверым погибшим в результате пожара в областной инфекционной больнице, сообщает пресс-служба Запорожской облгосадминистрации.

«Распоряжением председателя ОГА Александра Старуха 5 февраля в области объявлено днем траура в память о трех пациентах и враче, которые трагически погибли при пожаре в областной инфекционной больнице», - говорится в сообщении.

Отмечается, что на территории области будут приспущены Государственные флаги Украины на зданиях органов власти, местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций, отменены все развлекательные мероприятия, внесены изменения в программы теле- и радиовещания..