В Украине впервые сообщили о подозрении «вору в законе»

05 февраля 2021, 09:10

28-летнему «вору в законе» по кличке «Гига Озургетский» и двум «смотрящим» сообщили о подозрении. Им инкриминируют сразу две введенные статьи Уголовного кодекса: распространение преступного влияния в обществе лицом в статусе «вора в законе» (ч. 3 ст. 255-1) и участие в проведении «сходки» представителей организованных групп и лиц, осуществляющих преступное влияние (ч. 1 ст. 255-2), сообщил первый заместитель председателя Национальная полиция Украина Евгений Коваль.

«На сегодняшний день это первое подозрение «вору в законе» - он, кстати, самый молодой представитель криминального мира такого уровня. Был «коронован» в 2013 году в Греции. В марте 2020 приговорен к 7,5 годам лишения свободы за покушение на убийство. Наказание отбывает в Новгород-Северской исправительной колонии № 31. Собственно там он установил и распространил свое преступное влияние, назначал так называемых «смотрящих», решал конфликты и спорные ситуации, возникающие между представителями криминалитета, распределял незаконно полученные средства», - рассказал он.

По данным полиции, «вор в законе» назначил среди осужденных двух так называемых «смотрящих», которые отвечали за поступление и распределение материальных благ и средств на нужды осужденных. Последних приговорили к пожизненному лишению свободы за совершение убийств, похищений, вымогательств и разбоев.