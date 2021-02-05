Попаснянский водоканал готовится к реконструкции

05 февраля 2021, 12:28

Делегация Посольства Франции в Украине и представители французских компаний, которые оценивали объем работ по модернизации Попаснянского водоканала, посетили на этой неделе Луганскую область.

"Французские и украинские техники общались между собой. На сегодня есть все условия, чтобы подготовить пакет документов для дальнейшего рассмотрения Министерством финансов Франции. Если охарактеризовать проект, его цели и амбиции одним словом - это «эффективность». Эффективность по качеству воды, по экономии энергии на ее производство и поставки, а также сокращение потерь воды. Мои выводы будут одобрительными, если компании подготовят полный пакет документов", - приводит слова независимого эксперта Министерства финансов Французской Республики Оливье Фостини пресс-служба ОГА.

Представители делегации отметили, что ситуация для проведения ремонтных работ - благоприятная. На прилегающей территории проводится качественное и оперативное разминирование.

Глава Луганской ОГА Сергей Гайдай отметил, что предварительное решение о финансировании строительства будет принято 18 марта.

Эксперты отмечают, что по предварительным данным проект обойдется в 70-75 млн евро. Это долгосрочный льготный кредит правительства Франции Украине, обязательным условием которого является выполнение 30% работ украинскими подрядчиками.