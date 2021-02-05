В эфире телеканала ИРТА в программе «Важные люди» начальник Управления полиции охраны в Луганской области Александр Врадий рассказал о возможностях полиции охраны по предоставлению услуг по охране граждан, а также государственных и частных объектов.
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05 февраля 2021, 12:32
"Важные люди": О работе полиции охраны в Луганской области
В эфире телеканала ИРТА в программе «Важные люди» начальник Управления полиции охраны в Луганской области Александр Врадий рассказал о возможностях полиции охраны по предоставлению услуг по охране граждан, а также государственных и частных объектов.
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