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Общественное мнение
Власть / Региональные
05 февраля 2021, 12:32

"Важные люди": О работе полиции охраны в Луганской области

В эфире телеканала ИРТА в программе «Важные люди» начальник Управления полиции охраны в Луганской области Александр Врадий рассказал о возможностях полиции охраны по предоставлению услуг по охране граждан, а также государственных и частных объектов.

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