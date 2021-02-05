Жители ОРДЛО отказываются от российской вакцины

05 февраля 2021, 17:08

На оккупированном Донбассе фиксируются первые случаи отказа от вакцинации от COVID российским препаратом "Спутник V". В связи с этим людям угрожают увольнениями.

Об этом в Facebook сообщает "Восточная правозащитная группа".

Сообщается, что на оккупированной части Луганской области в Красном Луче, Антраците и Лутугино от вакцинации отказываются медики, боевики так называемой "народной милиции" и те, кто работает в оккупационных администрациях. Уже известно о почти 30 отказах, но цифра постоянно растет.

Также сообщается, что медикам грозят невыплатой премий и надбавок, боевикам - увольнением или отправкой на передовую, а "чиновникам" - увольнением и неоплатой больничных в случае заболевания COVID-19.