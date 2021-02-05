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Общественное мнение
Общество
05 февраля 2021, 10:30

Карантин перестал работать в борьбе с COVID

В Чехии заявили, что карантинные ограничения перестали работать в борьбе с коронавирусом. Несоблюдение действующих ограничений со стороны граждан усугубляет ситуацию и заставляет правительство постоянно их продлевать.

Об этом заявил министр здравоохранения Чехии Ян Блатный, передает vinegret.cz.

По его словам, один день несоблюдения мер стоит нескольких недель продления их действия.

"Факт в том, что эпидемиологическая ситуация у нас не улучшается. Статистика бескомпромиссно показывает, что у нас все чаще встречается "британская" мутация вируса, которая более агрессивна и распространяется куда быстрее. Это доказывает простой факт - введенные нами меры перестали работать", - сказал он.

Министр призвал более серьезно относиться к ограничениям.

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