Аваков о Донбассе: Никакого мирного процесса уже нет

05 февраля 2021, 10:45

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что на Донбассе происходит резкое обострение ситуации за последнюю неделю и эта тема обсуждалась на заседании СНБО относительно санкций против телеканалов.

Об этом он сказал в эфире программы «Право на власть» на телеканале «1+1», передает Укринформ.

«Накануне что происходило? Что обсуждалось на том же заседании СНБО (относительно санкций против телеканалов, - ред.), в кабинете президента. Президент был вынужден Хомчака (главнокомандующего ВСУ, - ред.) немедленно отправить на восток, на линию фронта. Потому что у нас там происходит резкое обострение ситуации за последнюю неделю. Никакого мирного процесса уже нет. Действуют минометы, действуют снайперские обстрелы. Война идет», - сказал Аваков.

Он также посоветовал смотреть на решение о введении санкций против телеканалов 112, ZIK и NewsOne через призму обострения на Донбассе.