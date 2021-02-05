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Общественное мнение
Власть
05 февраля 2021, 11:03

Минздрав запустит портал о вакцинации на следующей неделе: что там можно узнать

Министерство здравоохранения на следующей неделе запустит информационный портал о вакцинации от коронавируса. Состоится запуск первой версии ресурса.

Об этом в ходе часа вопросов к правительству в Верховной раде рассказал министр здравоохранения Максим Степанов.

"Минздрав запланировал создать отдельный информационный портал о вакцинации. Там каждый сможет узнать о дорожной карте вакцинации, ее этапах, организации процесса, подготовке персонала и о самих вакцинах", - рассказал глава Минздрава.

По словам Степанова, будут и госборды статистики вакцинации.

"Также будут госборды статистики вакцинации, над которыми мы работаем совместно с коллегами из СНБО. Первая версия портала с базовой информацией будет запущена на следующей неделе", - подчеркнул министр.

При этом полная и мобильная версии будут готовы до конца февраля.

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