У Олега Сенцова родилась дочь

05 февраля 2021, 11:37

44-летний режиссер, бывший политузник Кремля Олег Сенцов стал отцом в третий раз. У него родилась дочь, которую назвали Эммой.

Сенцов показал новорожденную девочку в Facebook.

Как известно, у Сенцова есть сын Владислав и дочь Алина. С женой Аллой режиссер развелся еще в 2016-м. Женщина осталась в Крыму и приняла аннексию.

25 августа 2015 года в Ростове-на-Дону Сенцов был осужден к 20 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Его обвиняли в организации террористического сообщества и участия в нем, совершении террористического акта, а также по ряду других статей. Своей вины он не признал.

7 сентября 2019 между Украиной и Россией состоялся масштабный обмен удерживаемыми лицами в формате «35 на 35».

Россия выдала Украине 24 моряков, захваченных в ноябре 2018 близ Керчи и 11 политзаключенных, в числе которых Роман Сущенко, Олег Сенцов, Павел Гриб, Эдем Бекиров и Александр Кольченко.