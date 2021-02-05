ЮНИСЕФ: Неподконтрольному Донбассу грозит эпидемия кори

05 февраля 2021, 11:48

Из-за существенного падения уровня плановой вакцинации среди детей в зоне вооруженного конфликта на востоке Украины, среди местного населения через несколько лет может начаться эпидемия кори.

Об этом на конференции «Пандемия COVID-19 в контексте гуманитарного кризиса: ситуация на Востоке Украины» сообщила председатель Представительства Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Украине Лотта Сильвандер, передает «Укринформ».

«Мы также наблюдали невероятное падение рутинной вакцинации, что определенным образом является тревожным звоночком и грозит возможными местными эпидемиями, скажем, кори, через год или два», — сказала она.

По ее словам, такая ситуация спровоцирована военными действиями, которые привели к уничтожению многих лечебных учреждений в зоне ООС, а также влиянием на экономику пандемии COVID-19.

Сильвандер заверила, что ЮНИСЕФ продолжит выполнять свою миссию на украинском востоке несмотря на все сложности и настаивать на важности плановой иммунизации детей от болезней.