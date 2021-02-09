В Верховный суд поступил третий иск на санкции против «112», NewsOne и ZIK

09 февраля 2021, 12:38

В Верховный суд поступил третий иск на обжалование указа Президента, которым были введены санкции в отношении телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK.

Об этом сообщили в пресс-службе суда, пишет Укринформ.

"От физического лица поступил третий иск, которым оспаривается указ Президента о введении санкций в отношении трех телеканалов", - сказали в пресс-службе.

При этом в суде отметили, что ВС еще не открыл производство ни по одному из трех исков.

Как сообщал Укринформ, Президент Владимир Зеленский 2 февраля ввел в действие решение СНБО о введении санкций против телеканалов NewsOne, ZIK и «112 Украина», а также их владельца - народного депутата от ОПЗЖ Тараса Козака. Санкции предусматривают аннулирование лицензий этих пророссийских телеканалов. По состоянию на утро 3 февраля вещание NewsOne, ZIK и «112» прекращено.

После блокирования вещания в соответствии с введенными СНБО санкциями телеканалы 112 ZIK и NewsOne транслируют свои эфиры в YouTube.