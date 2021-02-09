Завербованный ФСБ житель Николаева передавал данные о военных разработках стране-агрессору

09 февраля 2021, 13:36

Под процессуальным руководством Луганской областной прокуратуры пресечена передача ФСБ Российской Федерации материалов, составляющих государственную тайну в сфере обороны, гражданину Украины сообщено о подозрении в государственной измене (ч. 1 ст. 111 УК Украины).

По данным пресс-службы ОГП, житель Николаева получил от представителей спецслужбы РФ частную задачу по сбору информации закрытого характера по новейшей военной технике и программам разработок использования беспилотных летательных аппаратов.

Завербованный гражданин в течение января-февраля 2021 договорился о передаче секретных материалов с одним из руководителей научных институтов Харькова, занимающегося разработками с ограниченным доступом в сфере безопасности и обороны Украины.

За денежное вознаграждение в размере 10 тыс. долларов США он предложил руководителю института предоставить тайную программу разработки приборов для поражения беспилотных летательных аппаратов.

При получении имитированных секретных материалов и передачи аванса за них - 500 долларов США, которая состоялась 7 февраля 2021 на железнодорожном вокзале Харькова, следователи Главного управления СБУ в Донецкой и Луганской областях совместно с Департаментом контрразведки СБУ задержали подозреваемого в порядке ст. 208 УПК Украины.

В настоящее время проводятся неотложные следственные действия, принимаются меры по установлению всех обстоятельств преступления. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.