Кулеба: Кремль не смог продвинуть «русский мир» в Украине танками, не сможет и мягкой силой

09 февраля 2021, 14:51

Россия не сможет продвинуть «русский мир» в Украине мягкой силой так же, как не смогла сделать это танками, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

«Россия не смогла продвинуть «русский мир» в Украине танками. И мягкой силой не сможет. «Русский мир» - это однообразие, в котором нет никого, кроме россиян. Украинский мир – это многообразие и свобода быть собой. Поэтому его защищают украиноязычные, русскоязычные и все остальные украинцы», - написал он в Twitter.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Украина принадлежит к «русскому миру», а для его защиты Москва намерена использовать средства мягкой силы.