Авария на железной дороге: движение через станцию под Днепром полностью восстановили

09 февраля 2021, 15:42

Железнодорожники полностью восстановили движение поездов через станцию "Воскобойня" вблизи Днепра. Там на выходных сошли с рельсов грузовые вагоны.

Об этом сообщила "Укрзализныця".

Работники "Приднепровской железной дороги" в круглосуточном режиме работали на участке, где произошла авария, чтобы восстановить движение поездов. Работы не прекращались даже в сложных погодных условиях.

Около 1:30 ночи вторника железнодорожники подняли вагоны и восстановили поврежденные элементы путевой сети и сети энергоснабжения, в результате движение поездов на перегоне Верхнеднепровск-Воскобойня было полностью восстановлено.

По предварительным выводам комиссии, инцидент произошел из-за излома боковой рамы тележки вагона. Вагон принадлежит частному владельцу.

Напомним, в субботу, 6 февраля, на станции "Воскобойня" под Днепром сошли с рельсов 8 грузовых вагонов. Из-за аварии задерживались поезда южного направления.