09 февраля 2021, 15:46 В Украине выставят на продажу 35 тюрем Министерство юстиции Украины планирует выставить на продажу 35 законсервированных тюрем. Подготовка идет совместно с Фондом государственного имущества. Об этом заявила замминистра юстиции Елена Высоцкая, передает правительственный портал. По ее словам, в рамках "Большой приватизации тюрем" намерены выставить на прозрачные аукционы имущество 35-ти исправительных учреждений. "Каждое из этих заведений уже прекратило свою профильную деятельность. Содержать закрытые учреждения, которые не выполняют своей функции, невыгодно для государства, поскольку это миллионы гривен расходов ежегодно", - добавила Высоцкая. Твитнуть Загрузка... Загрузка...