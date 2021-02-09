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Общественное мнение
Власть
09 февраля 2021, 15:46

В Украине выставят на продажу 35 тюрем

Министерство юстиции Украины планирует выставить на продажу 35 законсервированных тюрем. Подготовка идет совместно с Фондом государственного имущества.

Об этом заявила замминистра юстиции Елена Высоцкая, передает правительственный портал.

По ее словам, в рамках "Большой приватизации тюрем" намерены выставить на прозрачные аукционы имущество 35-ти исправительных учреждений.

"Каждое из этих заведений уже прекратило свою профильную деятельность. Содержать закрытые учреждения, которые не выполняют своей функции, невыгодно для государства, поскольку это миллионы гривен расходов ежегодно", - добавила Высоцкая.

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