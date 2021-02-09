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Общественное мнение
Общество
09 февраля 2021, 10:07

В Украине из-за непогоды без света остались 273 населенных пунктов

По состоянию на утро вторника в Украине из-за сильных порывов ветра и налипания мокрого снега обесточены 273 населенных пунктов. Там сработали системы защиты линий электропередач.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Как сообщается, в результате осложнения погодных условий населенные пункты были обесточены в 12 областях. В частности, в Одесской области - 85, Херсонской - 54, Черновицкой - 40, Николаевской - 34, Запорожской - 12, Полтавской - 12, Киевской - 10, Кировоградской - 10, Донецкой - 7, Закарпатской - 5, Житомирской - 3 и Днепропетровской - 1.

В настоящее время к восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

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