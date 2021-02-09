В Украине планируют создать полноценную национальную эпидемиологическую службу. Соответствующий законопроект о «О системе общественного здоровья» недавно поддержали народные избранники в первом чтении.
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09 февраля 2021, 17:38
Верховная Рада поддержала законопроект «О системе общественного здоровья»
В Украине планируют создать полноценную национальную эпидемиологическую службу. Соответствующий законопроект о «О системе общественного здоровья» недавно поддержали народные избранники в первом чтении.
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