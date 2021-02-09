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"Есть разные силы: Украина, Россия, Европа, США и я не знаю, куда отнести боевиков. Игнорировать их совсем невозможно. Нужно их как-то учитывать, потому что они будут всегда оказывать сопротивление"
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Общественное мнение
Общество / Региональные
09 февраля 2021, 17:38

Верховная Рада поддержала законопроект «О системе общественного здоровья»

В Украине планируют создать полноценную национальную эпидемиологическую службу. Соответствующий законопроект о «О системе общественного здоровья» недавно поддержали народные избранники в первом чтении.

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