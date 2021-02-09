ГосЧС предупреждает украинцев об ухудшении погоды

09 февраля 2021, 18:00

В Украине ожидается ухудшение погодных условий, что может привести к нарушению и прекращению движения транспорта, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Так, по прогнозам Укргидрометцентра, 9 февраля в Украине, кроме запада, порывы ветра 15-20 м/с; на дорогах страны, кроме юга и Закарпатья, гололедица, ночью в северной части и в Харьковской области значений снег, метели, в центральных областях значений мокрый снег, налипание мокрого снега, гололед (I уровень опасности - желтый).

По Киеву и Киевской области 9 февраля на дорогах гололедица, ночью значительный снег, метель, порывы ветра 15-20 м/с.

11 февраля в западных, северных, Винницкой, Черкасской, Полтавской областях значительный снег, мокрый снег налипание мокрого снега, местами гололед, в западной части порывы ветра 15-20 м/с, метели (I уровень опасности - желтый), в Карпатском регионе сильный дождь и мокрый снег (II уровень опасности - оранжевый).

12 февраля в северных, центральных, Одесской, Николаевской областях значительный снег, метели, снежные заносы, в Одесской, Николаевской областях образование снежного покрова; в центральных, восточных и юго-восточных областях местами налипание мокрого снега, гололед; в Украине порывы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности - желтый).

На дорогах страны, кроме юго-востока, гололедица (I уровень опасности - желтый).

Прирост снега в западных, северных областях 10-20 см, в южных, центральных областях 10-15 см, в восточных областях 5-7 см.

12 февраля в западных, Житомирской, Киевской, Черкасской, Кировоградской, Одесской, Николаевской областях, 13-14 февраля в Украине значительное снижение температуры: ночью до 9-16° мороза, в Черниговской и Сумской областях до 20° мороза, днем ​​до 7- 13° мороза.

Отмечается, что такие погодные условия могут привести к нарушению, на отдельных участках дорог и улиц к прекращению движения автотранспорта.

ГосЧС обращается к владельцам транспортных средств с призывом воздержатся от путешествий автомобилями в период непогоды и не оставлять транспортные средства вдоль дорог, чтобы объекты коммунальных служб могли своевременно и качественно очистить дороги и тротуары от снега.