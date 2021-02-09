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"Есть разные силы: Украина, Россия, Европа, США и я не знаю, куда отнести боевиков. Игнорировать их совсем невозможно. Нужно их как-то учитывать, потому что они будут всегда оказывать сопротивление"
Первый президент Леонид Кравчук
Общественное мнение
Экономика
09 февраля 2021, 10:58

Германия даст Украине €13 млн на борьбу с COVID-19

Правительство Федеративной республики Германия предоставит Украине 13,1 миллиона евро в поддержку в борьбе с COVID-19 и преодолении последствий пандемии.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

Целью этого проекта является усиление способности медицинских учреждений противодействовать угрозам и последствиям пандемии путем их энергоэффективного обновления и обеспечения необходимым медицинским оборудованием

Для этого правительство Германии выделяет через государственный банк развития Германии KfW гранты в общем объеме 13,1 млн евро, которые будут направлены на обновление инфраструктуры и оснащение современными медицинскими приборами и средствами защиты 12 учреждений первичной и вторичной (специализированной) медицины, расположенных в Харьковской, Днепропетровской, Запорожской областях и в контролируемых правительством Украины районах Донецкой и Луганской областей. Проект будет реализован Украинским фондом социальных инвестиций (УФСИ) в течение трех лет.

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