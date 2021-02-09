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Общественное мнение
Власть
09 февраля 2021, 11:53

Зеленский создаст Совет по развитию общего среднего образования

При президенте Украины будет создан Совет по развитию общего среднего образования. Соответствующий указ будет опубликован сегодня, заявил Владимир Зеленский на форуме «Образование Украины 2021: стратегические цели и приоритетные направления», который начался в Киеве во вторник.

Он отметил, что образование и наука – это стратегически важные направления для Украины, хотя долгие годы государство уделяло недостаточно внимания этой сфере.

Кроме того, Зеленский обещает, что в этом году были повышены заработные платы для педагогов, и власть и в дальнейшем будет искать механизмы и средства для того, чтобы «работники образования почувствовали престиж своей профессии».

«Важным направлением для нас сегодня является также профессиональное и профессионально-техническое образование. За эти годы о нем практически забыли и, можно сказать, почти разрушили. Как следствие, сегодня в нашей стране катастрофически не хватает квалифицированных рабочих кадров. Поэтому совместно с представителями этого звена была создана стратегия и начато возрождение профессионального образования в Украине», - заявил Зеленский.

Что касается высшего образования, то, согласно указу президента, правительство готовит стратегию его развития на следующие 10 лет, государственную программу по восстановлению и развитию сети студенческих общежитий, а также план популяризации образования в Украине иностранцев.

«Мы будем бороться за наших прекрасных студентов, за иностранных студентов, а украинские вузы должны готовить конкурентоспособных в современном мире людей», - подчеркнул глава государства.

«Хочу заверить – в лице президента Украины наше образование всегда будет иметь надежного союзника. Если угодно - лоббиста интересов наших педагогов. Я готов со своей стороны помогать в реализации всех ваших инициатив, всех ваших шагов, всех реформ для развития украинского образования. В этом контексте я хочу сообщить, что сегодня будет опубликован указ о создании при президенте Совета по развитию общего среднего образования. Знаю, что на этот шаг ждали давно, и сегодня он будет сделано», - сообщил Зеленский.

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