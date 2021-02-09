Кабмин запретил российскую вакцину от коронавируса

Кабинет Министров Украины запретил использование российской вакцины от коронавируса.
Соответствующее постановление опубликовано на правительственном портале.
«Регистрация вакцин или других медицинских иммунобиологических препаратов для специфической профилактики острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, под обязательство для экстренного медицинского применения, разработка и/или производство которых осуществлена в государстве, признанном Верховной Радой Украины государством-агрессором, запрещается», - говорится в документе.