Синоптики обещают Украине позднюю весну

12 февраля 2021, 09:00

Предварительные расчеты синоптиков свидетельствуют о том, что весна в Украине в этом году будет поздней. Значительное потепление ожидается в середине марта.

Об этом в комментарии РБК-Украина сказала заместитель начальника отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Наталья Голеня.

«Весна непременно будет. Где-то в марте. Скорее всего, до середины марта, может, уже повернет на весну», - сказала она.

Напомним, по прогнозу Укргидрометцентра, антициклон принесет в Украину сильное похолодание. Самые сильные морозы ожидаются 15-18 февраля, когда ночная температура упадет до 18-24 градусов, на севере до 26-27 градусов мороза. Предварительные расчеты не исключают потепления до нуля градусов около 20 февраля. В то же время наиболее точный прогноз возможен только за два-три дня до конкретной даты, максимум - за пять суток.