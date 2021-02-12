В Киеве выпало почти полметра снега

12 февраля 2021, 15:00

В Киеве за последние дни выпало до 45 сантиметров снега. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко, сообщили в пресс-службе городского головы.

«Почти неделю непогода бушует по всей территории Украины и в столице в частности. Дорожники и бригады коммунальщиков по ручной уборке работают на улицах города круглосуточно. Прошлой ночью снова выехал проверить, как расчищают Киев от снега. А снежило всю ночь. Только за минувшие сутки в городе досыпало еще 10 сантиметров осадков. А в предыдущие дни - 35 сантиметров», - написал Кличко.

Он отметил, что ночью и сейчас днем ​​на улицах столицы работают более 470 единиц спецтехники - чистят и вывозят снег, обрабатывают дороги посыпочными материалами. А также почти 500 коммунальщиков, которые вручную расчищают дворы, тротуары, остановки общественного транспорта.

Прошлой ночью из столицы вывезли более 1700 тонн снега.