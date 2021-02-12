Полиция обнаружила две незаконных свалки медицинских СОVID-отходов

12 февраля 2021, 15:40

Работники Департамента обеспечения деятельности, связанной с опасными материалами, Национальной полиции Украины совместно со следователями Киевщины, представителями региональных центров Государственной экологической инспекции Украины и под процессуальным руководством областной прокуратуры задокументировали факты грубого нарушения санитарно-противоэпидемических правил и норм по обращению с медицинскими отходами предприятием-лицензиатом из Киевской области, сообщает пресс-служба МВД

Согласно правилам уничтожения лекарственных и биологических средств, не подлежащих дальнейшему использованию, они приобретают статус отходов и передаются для уничтожения. Установлено, что предприятие, не выполняя взятые обязательства, свозило остатки к складским помещениям, не предусмотренным для хранения и утилизации эпидемически опасных медицинских отходов, расположенных на территории Николаевской и Киевской областей.

Вчера, 11 февраля, проведены обыски в офисных и складских помещениях, которые арендовало предприятие-лицензиат. В результате правоохранители обнаружили тонны использованного медицинского инструментария, лекарственных диагностических и дезинфицирующих средств, а также органические медицинские отходы, предметы, загрязненные биологическими жидкостями, отходы медицинских учреждений и микробиологических лабораторий, в том числе деятельность которых связана с СОVID-19.

Правоохранители проводят мероприятия для обеспечения безопасности граждан. Кроме того, о факте обнаружения опасных отходов будут проинформированы представители органов местной власти для решения вопроса по организации надлежащей утилизации обнаруженных отходов.